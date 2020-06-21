İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı Bursa'nın Kestel ilçesinde, iki kişinin ölümüne neden olan sel felaketine ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Akşam saatlerinde Dudaklı köyünde 24 yaşındaki engelli kızın hayatını kaybetmesinin ardından Kayacık köyünde de 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Bursa Valiliği, Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi. O ANLAR VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI Öte yandan, Kestel'de iki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Dudaklı köyünde yaşayan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medya hesabından "Allah yardımcımız olsun" notuyla paylaştı.