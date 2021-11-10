İKİ KATLI EV ÇIKAN YANGINDA KÜL OLDU

BURDUR (DHA) - Burdur'da Aziziye Köyü'nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Aziziye Köyü'nde Dilaver Osman Çiçek'in evinde saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev, kül oldu. İhbar üzerine yangına Burdur Belediyesi ve Büğdüz Köyü Muhtarlığı ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.