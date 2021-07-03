İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
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İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu

İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Alevleri fark eden muhtar ve eşi yangından son anda kurtuldu.

Olay, sabah 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacışaban köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Nurettin Can'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden muhtar ve eşi son anda kendilerini dışarı atarak kurtulurken durum itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Eflani Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı olay yerine sevk edilirken ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tüm evi saran yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olayı duyar duymaz, köye giderek yangına müdahale çalışmasına katıldı. - KARABÜK

İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu
İki katlı ev cayır cayır yandı, muhtar ve eşi son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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