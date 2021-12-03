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İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı Karabük'te 4 katlı apartmanın 3. katında sobadan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeşi komşuları yanmaktan son anda kurtardı.

KARABÜK (İHA) - İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

Yangında mahsur kalan çocukları vatandaşlar kurtardı

KARABÜK - Karabük'te 4 katlı apartmanın 3. katında sobadan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeşi komşuları yanmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde meydana geldi. Bir apartmanın 3. katında Kerim Koçaklı'ya ait dairede iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği evde bulunan iki çocuk komşuların tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Komşulardan Gökhan Özdemir, yangını çocuklarından öğrendiğini belirterek, "Yukarıya koştum, kapıyı açıp çocukları aldım. Ev daha çok duman olmaya başladı" dedi.

Özdemir, çocukların durumunun iyi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

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