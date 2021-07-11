İki kardeş gölette boğuldu (2)
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İki kardeş gölette boğuldu (2)

İki kardeş gölette boğuldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİLERAfyonkarahisar'da girdikleri gölette boğulan Hamza Örnek ve kardeşi Muhammed Can Örnek'in cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında Kızıldağ köyündeki baba evine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Afyonkarahisar'da girdikleri gölette boğulan Hamza Örnek ve kardeşi Muhammed Can Örnek'in cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrasında Kızıldağ köyündeki baba evine getirildi. Hamza ve Muhammed Can Örnek kardeşlere ailenin ve yakınlarının feryatları arasında helallik alındı. Daha sonra Kızıldağ köyü mezarlığına götürülen kardeşlerin cansız bedenleri burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,


İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)
İki kardeş gölette boğuldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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