İki kardeş aynı gün evlendi



ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Fatsa'da ikamet eden iki erkek kardeş olan Abdullah Aygün(22), Ravzanur Akbalık ile SelmanAygün ise Elif Çalışkancı ile hayatlarını birleştirdi. Aygün ailesi, oğullarının isteği doğrultusunda iki düğünü bir arada yaptıklarını belirtti.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen düğünde ilk Abdullah ile Ravzanur çifti salona girerken sonrasında Selman ile Elif çifti salona girdi.

Genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken Abdullah ve Selman Aygün'ün babaları Salih Aygün düğün sonrası yaptığı açıklamada, "İki oğlum için çifte mutluluğu bir arada yaşayalım duygusu ile ikisine tek düğün yapıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu mutlu günümüzde dostlarımızda bizleri yalnız bırakmadı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleşen düğüne AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar da katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.