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İki kardeş aynı gün avukat oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İki kardeş aynı gün avukat oldu

Aynı üniversitenin hukuk fakültesinden 2020'de mezun olan Müşerref ve Kadir Can Göçer kardeşler, Adana Barosunda stajlarını tamamlayarak avukat oldu.

ADANA (İHA) - Aynı üniversitenin hukuk fakültesinden 2020'de mezun olan Müşerref ve Kadir Can Göçer kardeşler, Adana Barosunda stajlarını tamamlayarak avukat oldu. Göçer kardeşler, Adana Barosunun ruhsatname takdim töreninde cübbe giyip ant içerek mesleğe adım attı.

Adana Barosu Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Adana Barosu Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli, "Mazbatayı aldığımız 14 Temmuz tarihinden bu yana meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik birçok konuda çözüm üretecek faaliyetlerde bulunduk. Bunlardan en önemlisi de 0-3 yaş kıdeme sahip meslektaşlarımıza mesleğe ilk adım attıklarında destek olmak amacıyla Uyum Bürosu'nu hayata geçirmek oldu. Uyum Büromuz, faaliyete geçmiş olup buradan yararlanmak isteyen arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.

Törende daha sonra, mesleğe adım adan avukatlara cübbelerini Av. Sibel Bayındır, Av. Doğan Çelik, Av. Murat Akbay, Av. Adem Eroğlu, Av. Batur Eroğlu, Av. Adnan Kipri, Av. Gülşah Çalık, Av. Yelda Aslan giydirdi.

Kardeş olan ve 2 yıl arayla başladıkları hukuk eğitimini aynı yıl bitirip Adana Barosunda stajlarını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamelerini alan Müşerref Göçer (29) ve Kadir Can Göçer (27) kardeşler, farklı bir heyecan yaşadı.

Avukat kardeşlerin mesleğe adım atma sevincine, anneleri Meryem Göçer, babaları Hacı Ahmet Göçer ve kendileri gibi avukat olmak üzere staja başlayan hukuk fakültesi mezunu kardeşleri Kaan Göçer paylaştı.

Avukatlık ruhsatnamesini kardeşiyle birlikte alan Müşerref Göçer, törene katılanların ilgisini çeken öykülerini şöyle anlattı:

"Ben Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenciyken, 2014 yılında kardeşim Kadir Can, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitime başladı. Kardeşimin ders kitaplarını gördükçe hukuk benim de ilgimi çekmeye başladı. Kendi okulumdan diplomamı aldıktan sonra 2016 yılında üniversite sınavına girdim ve kardeşimle aynı yeri ben de kazandım. Kardeşimle birlikte 2020'de mezun olduk. 1 yıllık staj eğitimimizi Adana Barosunda tamamladık. Küçük kardeşimiz Kaan Göçer de kısa süre önce bizimle aynı üniversiteden mezun oldu. Şimdi de o avukatlık stajına başlıyor." - ADANA

İki kardeş aynı gün avukat oldu

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