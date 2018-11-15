İki Kadını Dövdüğü İddia Edilen Yusuf Harputlu'dan Şaşırtan Açıklama: Ben Değilim, Kuzenim Yapmış

Alibeyköy'de bir AVM'de mağazada çalışan iki kadını darp ettiği iddia edilen türkücü Yusuf Harputlu konu ile ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak açıklama yaptı. Ünlü türkücü konuyu kendisinin değil, kuzeninin yaşadığını söyledi.

"MAGAZİNLE İŞİM OLMAZ, BAYANLAR SAVUNMASIZ BİR ÇİÇEKTİR"

Eşinin istediği pantolonu bulamadığı için mağazada çalışan kadınları dövdüğü iddia edilen Harputlu, evli olmadığını söyleyerek şunları anlattı: "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neye göre böyle bir şey yaptığım ortaya çıktı? Özür dileyerek şunu sormak istiyorum şahsımın bu olayı gerçekleştirdiğime dair bir belge bir kamera kaydı var mıdır? Olay şöyle oldu, birincisi ben evli değilim. Bugüne kadar magazinle işim olmadı. Benim ahlaksızlığımı kimse görmedi bayanların savunmasız bir çiçek olduğunu her zaman söyledim.

"BEN DEĞİLİM KUZENİM YAPMIŞ"

Benim kuzenim var ismi Serdar bana tıpa tıp benziyor. Ben bu haberi şimdi gördüm olayı amcamdan biliyorum. Böyle böyle yaşanmış diye amcam bana söyledi. Her yerde o çocuğu ben zannediyorlar. Her yerde Yusuf Harputlu olduğunu zannediyorlar. Semte hiç gitmedim, semtteki AVM'ye gitmedim dediğiniz yeri hiç bilmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Yusuf Harputlu'nun Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu ile alışveriş merkezinde giderek bir pantolonun siyah rengini sorduğunu, 'Yok' cevabını alınca da mağaza çalışanı iki kadını darp ettiği iddia edildi. İddiaya göre Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.