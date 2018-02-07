İki İneğinden Birini Satıp Mehmetçik Vakfına Bağışladı

- Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Çiftin evinden detaylar

Münevver Çınkır'ın açıklaması

Halil Çınkır'ın açıklaması

Andırın Kaymakamı Haluk Koç'un açıklaması

Halil Çınkır'ın bankaya para yatırması

Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliklerle Zeytin Dalı Harekatı'na destek verildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir kişi, evlerinin geçimini sağlayan iki inekten birini satarak Mehmetçik Vakfına bağışladı.

İlçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde yaşayan Halil Çınkır (63), eşi Münevver Çınkır'ın gördüğü rüyayı anlatması üzerine evinde bulunan iki ineğinden birini satarak parasını Mehmetçik Vakfına bağışlamak için Andırın Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

Çınkır, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ekonomisine katkı sağlayan ineklerden birini 3 bin liraya sattığını, Mehmetçiklerin baş tacı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Oradaki askerlerin hepsi bizlerin evlatlarımız. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz onlar için canımızı feda ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onlar koruyucularıdır. Hanım rüyasında görmüş, Mehmetçiklerimiz, 'Anne bize yardım edin' demiş. Biz de onun için ineğimizi 3 bin liraya sattık, Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Anamızın sütü gibi helal olsun. Gerekirse Mehmetçiklerimizle birlikte bende savaşmak istiyorum. Başvuruda da bulunacağım."

Kaymakam Koç da Afrin'de çatışma bölgesinde terörist unsurlarla başarılı bir şekilde mücadele eden Mehmetçiğin ülkedeki vatandaşların, milletin desteğinin devam ettiğini söyledi.

Ziyaretin ardından Kaymakamlıktan ayrılan Halil Çınkır, Andırın Ziraat Bankası Şubesine giderek 3 bin lirayı banka görevlisine teslim ederek Mehmetçik Vakfına bağışladı.