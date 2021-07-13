İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta 8 asırlık çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran 820 yaşındaki çınar ağacı, turistlerin ilgi odağı oldu.

İki imparatorluk battı, o çınar ağacı hala dimdik ayakta

8 asırlık çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan, gölgesinde Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluk mensuplarını barındıran 820 yaşındaki çınar ağacı, turistlerin ilgi odağı oldu.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan 8 asırlık ağaç büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Özel bir çay ocağının bahçesinde gölgesinde iki imparatorluğu batıran çınar ağacı turistlerin ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 820 yaşındaki asırlık ağaca gözü gibi bakan Ali Tezcan, yıllardır yaprağının bile zarar görmemesi için dikkat ettiğini belirterek, "Çakıllı'da doğup büyüdüm. Evim hemen çınar ağacının karşısında bulunuyor. Yaşım 75, benim duyduğum ve bildiğim bu ağacın yaşı 800'den fazla. Çınar ağacının hemen yanında bir rum kadın vardı. Çakılı ve bu çınar ağacıyla ilgili bilgileri ve efsaneleri o kadından dinlerdim. Bu belde çok eski bir belde. Çakıllı'nın eski elbiyalar köyü olarak geçiyormuş zamanla. 1937 manavrasında Rumlar buradan göçüp gitmiş. Bizim çocukluğumuzda buralar parktı ama yıkıntılık ve döküntülütü. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'dan ekip geldi ve bakımını yaptılar" dedi.

"Az daha kül olacaktı"

Geçmiş zamanda çocukların ateş yakması sonucu yandığını dile getiren Tezcan, "Asırlık ağacın gövdesinin içi boş. Daha önce rüzgar sebebiyle gövdesi yaprak dolmuş. Çocuklarda yaprakları yakmış. Birden almıştı. Zorla ağacı söndürdük. Ağcı korumak için her gün takip ediyorum. Sürekli uyarıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından ağacı görmeye geldiklerini vurgulayan Tezcan Trakya'nın asırlık ağacının altında herkesi çay içmeye davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı