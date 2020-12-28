İki gündür aranan Cancanlı Osman bulundu
28.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:27
İki gündür kayıp olan ailesi ve polis ekiplerince aranan Cancanlı Osman lakaplı Osman Genç bulundu.
İki gündür kayıp olan ailesi ve polis ekiplerince aranan Cancanlı Osman lakaplı Osman Genç bulundu.
Kayseri'nin Develi ilçesinden şehir merkezine gelen ve ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunulan Cancanlı Osman sağ salim bulundu.
Kayseri'de bulunan Osman Genç ailesine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı