İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı
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İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 4 yaralı
13.05.2020 08:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:00

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Çıkan kavgada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan 4 kişilik grup ile bulvar üzerinde yürüyüş yapmakta olan yaklaşık 10 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonrasında 4 kişilik grupta 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 4 kişi yaralanırken yaklaşık 10 kişi kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan 2'si Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diğer 2'si ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, 2 ayrı hastaneye sevk edilen yaralılar tedavi altına alınırken polis ekipleri kayıplara karışan grubu bulmak için çalışma başlattı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

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