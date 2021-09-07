"İki Gözüm Ahmet" filmi Malatya'da gösterime girdi
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"İki Gözüm Ahmet" filmi Malatya'da gösterime girdi

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez - Haberler | Yerel

- "İki Gözüm Ahmet" filmi Malatya'da gösterime girdi Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri konu alan ve geçtiğimiz Cuma vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filmi, Malatya'da da sinemaseverlerle buluştu.

- "İki Gözüm Ahmet" filmi Malatya'da gösterime girdi

MALATYA - Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri konu alan ve geçtiğimiz Cuma vizyona giren "İki Gözüm Ahmet" filmi, Malatya'da da sinemaseverlerle buluştu.

"İki Gözüm Ahmet" filmi pandemi tedbirleri kapsamında sinemaların kapatılmasın nedeniyle kısa süre vizyonda kalabilmişti. Sinemaların açılmasıyla tekrar seyirciyle buluşan film, Malatya'da da gösterime girdi.

Malatyalı yönetmen Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğinde çekilen film, Ahmet Kaya'nın hayatını ve Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yaşanan olayları beyaz perdeye taşıyor. Ödül gecesinde ödül alırken, anadilinde şarkı okumak istediği için linç edilerek sürgün hayatı yaşayan Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı film Malatya'da da gösterime girdi.

'İki Gözüm Ahmet' filmi Malatya'da gösterime girdi
'İki Gözüm Ahmet' filmi Malatya'da gösterime girdi
'İki Gözüm Ahmet' filmi Malatya'da gösterime girdi
'İki Gözüm Ahmet' filmi Malatya'da gösterime girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez

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