İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi
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İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi

12.10.2020 06:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 06:32
İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi

Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 gibi sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.

Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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