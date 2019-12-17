İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu
İki beyin damarı birden tıkanan ve bir aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. İki gün önce evine ve ailesine kavuşan Erbil'in keyfinin yerinde olduğu öğrenildi.
Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay beyin damarının tıkanması nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı.
GÜZEL HABER GELDİ
10 gün önceKardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yoğun bakımdan normal odaya geçtiği bilgisini verdiği ünlü şovmenden güzel haber geldi.
TABURCU OLDU
Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.
AYDA 150 BİN TL ÖDEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 150 bin TL ödediği iddia edilmişti.
BEYNİNDE KAN AKIŞI AZALDIĞI İÇİN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, komedyenin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Yeşim Erbil, abisinin fotoğrafını "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."
Haber Videosu: İki beyin damarı birden tıkandığı için tedavi altına alınan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu oldu
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Çok sevindim ya; daha dede olacak, o torun sevecek..Allahım sağlıklı, huzurlu günler göstersin inşallahOCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH şifasını versin. tüm hastalarımızın da inşallah. . AMİN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adam resmen ölmeyi unuttuCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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SENİ BEKLİYOR DA ONDAN, , ÖNCE SENYayından Kaldır
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başına gelmeden bilemezsin, , , sen veya yakınlarının, , , insan ol azıcık, , ,Yayından Kaldır