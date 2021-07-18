İki bebekten sonra setlere döndü

Suskunlar dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ve ardından bir çok farklı projede yer alan başarılı oyuncu Özge Sezince Varley, setlere geri döndü. Bir yaş ara ile iki bebek dünyaya getiren Sezince, merakla beklenen yapım olan Neslican Tay filminin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yakalandığı kanser hastalığı yüzünden önce bacağını, daha sonra hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hayatını konu alan filmde; başrollerden birini canlandıran Özge Sezince Varley; " Yönetmenimiz Özgür Bakar' ın rejisine hayran oldum, Neslican' ı Naz Çağla Irmak başarı ile canlandırıyor ayrıca Mesut Akusta, Deniz Uğur, İlker Aksum gibi usta oyuncularla da partner olmak bir harika. Filmde ağır bir gerçek ve büyük bir dramın içerisinde; acılara bir nebze olsun neşe katmaya çalışan bir karakteri canlandırıyorum. Hüzünlü bir hikaye ama ben mesleğime geri dönüşümün böyle büyük ve etkileyici bir proje ile olmasından ötürü mutluyum, dizi projelerini de değerlendirmeye başladım, dönüşüm muhteşem olacak" dedi.

Kaynak: Snob Magazin