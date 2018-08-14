İki Askerin Tahliyesi Yunanistan'da Memnuniyetle Karşılandı

Edirne cezaevinde 167 günden bu yana tutuklu bulunan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, Atina'da memnuniyetle karşılandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada "adaletin yerini bulduğunu" söyledi.

Çipras, "Atılan bu adım, Türk/Yunan dostluğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgedeki istikrarı güçlendirecek niteliktedir" dedi.

Çipas, askerleri "gösterdikleri cesaret, ailelerini de gösterdikleri sabır için" tebrik etti.







Bugün tahliye edilen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklatzis adlı askerlerin, Dedeağaç'a gönderilen askeri bir uçakla Atina'ya getirilecekleri ve aynı gün içinde Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile Çipras tarafından kabul edilecekleri açıklandı.

Mart ayı başında Meriç sınır bölgesinde devriye gezerken sınırın Türkiye tarafına geçen iki Yunan askeri gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Askerler, sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. İki Yunan askerine askeri casusluk ve askeri yasak bölgeye girmek suçları yöneltilmişti.