Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Muğla'da kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Kazada, 24 yaşındaki Onur Özmen ile 27 yaşındaki Yusuf Özden hayatını kaybederken, olay yerine gelen iki arkadaşın yakınları ise sinir krizi geçirdi.