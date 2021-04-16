Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Muğla'da kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Kazada, 24 yaşındaki Onur Özmen ile 27 yaşındaki Yusuf Özden hayatını kaybederken, olay yerine gelen iki arkadaşın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Muğla'da meydana gelen olayda, Onur Özmen (24) ve Yusuf Özden (27) motosikletle Marmaris'e dönerken, motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yusuf Özden olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Özmen ise kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza sonrası olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. İlçe Trafik Şube ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri trafik ve asayiş düzenini sağlamakta güçlük çekti. Kaza yerinde vefat eden Yusuf Özmen'in cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı