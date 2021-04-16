Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Kazada, 24 yaşındaki Onur Özmen ile 27 yaşındaki Yusuf Özden hayatını kaybederken, olay yerine gelen iki arkadaşın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Muğla'da meydana gelen olayda, Onur Özmen (24) ve Yusuf Özden (27) motosikletle Marmaris'e dönerken, motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yusuf Özden olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Özmen ise kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. İlçe Trafik Şube ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri trafik ve asayiş düzenini sağlamakta güçlük çekti. Kaza yerinde vefat eden Yusuf Özmen'in cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet İşlerinin açıklaması!
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu? Diyanet İşlerinin açıklaması!
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?
Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ gözaltında mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Diego Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı: 2 arkadaş hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 21:11:38. #1.16#

title