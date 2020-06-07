İki aracın çarpıştığı kazada 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Zonguldak'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hanife Y'nin (43) kullandığı 67 ED 441 plakalı hafif ticari araç ile Cihan A. (44) idaresindeki 67 AH 332 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Hanife Y. ve Cihan A. ile otomobilde bulunan eşi İlkay (40), oğulları Eymen Burak (10) ve Umut Kadir A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eymen Burak A'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerce sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Cihan A, oğlu Umut Kadir ve eşi İlkay A. ile sürücü Hanife Y. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA