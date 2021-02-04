İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

04.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:30
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

İznik Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

ORHANGAZİ-İznik Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangazi-İznik Karayolu üzerindeki Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi ilçesinden, İznik ilçesi yönüne doğru giden Hasan Turhan (33) idaresindeki 77 BG 071 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Celal Ok (68) idaresindeki CP-596-80 yabancı plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari aracın takla atarak ters döndüğü kazada otomobil sürücü Hasan Turhan, eşi Merve Uykız Turhan (33) ile biri 2 diğeri 5 yaşında 2 kızı yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Guy Ritchie Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:44:42. #1.16#
title