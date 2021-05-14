İki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı: Ekipler uçurumda fenerle yaralı aradı

İki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı: Ekipler uçurumda fenerle yaralı aradı Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında olay yerinde yaralı bir çocuğun kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi Şanlıurfa'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İki araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı: Ekipler uçurumda fenerle yaralı aradı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında olay yerinde yaralı bir çocuğun kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerinde bir yaralının kayıp olduğu bilgisi ekipleri alarma geçirdi. El feneri ile yaralı arayan ekipler, kimsenin kalmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale çevreyolunun yeni oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Vedat Ç.'nin kullandığı 34 DRH 650 plakalı Mercedes marka otomobil, Veysi P.'nin kullandığı 63 K 7433 plakalı Suzuki marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç takla atarken yoldan çıkan diğer araç ise refüjdeki ağacı kökünden söküp karşı şeritteki su tahliye bölümüne girdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ekipler el feneri ile uçurumda yaralı aradı

Ticari araçtaki bir çocuğun araçtan fırladığı yönünde bilgi alan ekipler, uçurumda el feneri ile çocuğu aradı. Yan yatan ticari aracın altına da bakan ekiplere vatandaşlar da yardımcı oldu. Yapılan araştırmada olay yerinde başka bir yaralı olmadığı öğrenilince ekipler rahat bir nefes aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN