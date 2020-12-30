İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada
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İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada

30.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:06

Kastamonu'da akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kastamonu'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen ve akraba olduğu öğrenilen 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine T.G. yanında bulundurduğu silahla 30 yaşındaki Kenan Özkan Hüsük'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hüsük olay yerinde hayatını kaybetti.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan tartışmayı gören mahalle sakinleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T.G.'ye saldırdı. Darp edilen T.G ve Y.G.'de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan T.G. ve Y.G. olay yerine çağırılan ambülansla polis gözetimi altında Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan T.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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