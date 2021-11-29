İKEV heyetinden Vali Işık'a nezaket ziyareti - Haberler
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İKEV heyetinden Vali Işık'a nezaket ziyareti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
İKEV heyetinden Vali Işık'a nezaket ziyareti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başar ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

İSTANBUL (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başar ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden İKEV Yönetim Kurulu Başkanı Başar, ziyarette Vakfın İstanbul'daki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, İKEV'in Karaman'ın tanıtımında çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade ederek yönetim kurulu başkanı Mehmet Başar ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda İKEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başar, ziyaretin anısına Vali Işık'a gümüşten bastırılan özel Yunus Emre hatıra parasını hediye etti.

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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