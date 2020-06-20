İkebana nedir? 9 maddede İkebana çiçek düzenleme sanatı! İkebana, insanların duygularını, düşüncelerini ve mesajlarını estetik biçimde aktarmayı amaçlayan sanattır. Japon çiçek düzenleme sanatı ikebana, belirli bir düzen içinde gerçekleştirir. "Çiçekleri canlı tutmak" anlamına gelen ikebananın tarihi 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

1. ORTAYA ÇIKIŞI DİNİ RİTÜLLERE DAYANIYOR

İlk önceleri tapınaklardaki sunaklar için yapılan ikebana, 10. Yüzyıldan sonra özel kaplarda, saksılar ve vazolarda müstakil olarak yapılan bir sanat haline geldi.

2. YAPIM SÜRECİNİ DE KAPSIYOR

İkbana klasik bir çiçek düzenleme sanatından farklı olarak çiçek yapım sürecinden itibaren felsefi bir düşünce barındırmaktadır.

3.AMAÇ ÇİÇEĞİN ÖMRÜNÜ UZATMAK

İkebana, dalından kopartılan bir çiçeğin ömrünü uzatmak için birtakım yöntemler uygular.

4. BİR TAVSİYE

Pahalı kaplar içinde pahalı çiçeklerle bir ikebana tasarımı yapmak istiyorsanız biraz deyim kazandıktan sonra bunu yapmanız gerekir. İkebana sanatında ideal seviyeye gelmek için deneyim gereklidir.

5. TEMEL BİLGİLERE HAKİMİYET

İkebana yapmak için temel bilgilere ve temel formlara sahip olmak gerekir.

6. TÜM DÜNYADA MERAKLISI VAR

İkebana sergileri, kitapları ve okulları dünyanın dört bir yanında ilgi görmektedir.

7. TÜRKİYE'DE İKEBANA

Dünyada olduğu gibiTürkiye'de de ikebanaya ilgi vardır. İkebana öğrenimi için atölyeler ve kurslar açılmıştır.

8. ALTERNATİF ÖĞRENME YOLLARI

İkebana öğrenmek için İnternet de aktif şekilde kullanılabilir. Pek çok eğitim ve sunuma internet ortamından ulaşılarak ikebana öğrenmek mümkündür.

9. FARKI BİR HEDİYE

Klasik hediyelerden farklı olarak özgün bir hediye seçeneği olan ikebana tasarımları, sevdiklerinizi şaşırtacak seçenekler sunuyor.