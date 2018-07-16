İKÇÜ-İZTO İş Birliğinde İzmir'de Sanayide Dönüşüm

Rektör Prof.Dr.Saffet Köse ile Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Adnan Kaya ve Prof.Dr.Turan Gökçe'nin de hazır bulunduğu toplantıda, sanayi-üniversite iş birliğinin ortak projelerde yer alması adına iki kurum arasında ilk adım atıldı.

İZTO Meclis ÜyeleriŞevket Akçay, Mehmet Sahver Ekmekçioğlu, Dr. Ferzan Yalkut üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı koordine eden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adnan Kaya, heyetlerin ilk kez bir araya geldiği buluşmanın önemine değindi.

"Sanayide dijital dönüşüm için iş birliği şart."

Projelerle ilgili fikirlerin sunulduğu toplantıda, sanayide dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulan noktaların analiz edildiğini kaydeden Prof.Dr.Kaya," Sanayicilerimizle birlikte özellikle ara eleman yetiştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi konusunda İZTO ile ortak çalışmalaryapılmasını planlamaktayız. Dijital dönüşümün sağlanması için tedarikçiler, sanayiciler ve mentorların birlikte çalışabileceği ortamların oluşturulması gerekliliği açıkça görülmektedir. İKÇÜ bünyesinde kurulması planlanan İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) İZTO'nun katılım sağlaması oldukça önemlidir. "dedi.

İzmir'in Endüstri 4.0'a hazırlığına katkı…

Toplantıda üniversitede kurulabilecek bir simülasyon merkezi yani sanal fabrikanın, Endüstri 4.0 konusunda nasıl katkı sağlayabileceğinin de tartışıldığını söyleyen Prof.Dr.Kaya, olası projelerden birinin de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde İzmir'in Endüstri 4.0'a hazırlanması açısından model olacak imalatların yanı sıra işverenlerin eğitim de alacağı bir model fabrika kurulması olduğunu vurguladı. Prof.Dr.Kaya, "Diğer önemli ortak projemiz de karanlık ortamlarda üretim yapabilen otonom yapay zeka desteği ile üretim sistemleri oluşturma projesi olabilir. 3 boyutlu yazıcıların, sanayide Ar-Ge,yenilik,tasarım ve üretim süreçlerine uyumunu sağlayacak bir uygulama merkezinin kurulmasına yönelik İZTO ile İKÇÜ tarafından İZMİR Kalkınma Ajansına ortak fizibilite raporu hazırlanabilir." şeklinde konuştu.