IKBY'nin Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü alarmı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü taşıyan yolcu paniğe neden oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü taşıyan yolcu paniğe neden oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde bir uçakta yeni tip korona virüsü (Covid-19) taşıyan bir yolcunun bulunması Sağlık Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Katar Havayolları'na ait Doha'dan gelen yolcu uçağında bir kişide yeni tip korona virüsü (Covid-19) teşhisi sonrası söz konusu uçaktaki 84 yolcunun virüs taramasından geçmesine karar verdi.

Öte yandan İran'a sınır olan Süleymaniye kentinde bugün 7 korona virüsü vak'ası daha tespit edildiği açıklandı. Böylece IKBY'deki virüs vak'a sayısı 27'ye ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA