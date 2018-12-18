Ikby'deki 2 Kürt Partisi Hükümet Kurma Sürecini Görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) iki büyük Kürt partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yeni hükümeti kurma görüşmelerinin 2. turunu başlatacak.

Seçimlerin galibi Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) bir heyet, hükümet kurma sürecini görüşmek için bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ikinci büyük kenti ve IKYB'nin kalesi olan Süleymaniye kentine gitti. Görüşmelerde ayrıca iki partinin de Irak hükümeti kurma çalışmaları ve Kürtlerin yeni hükümetteki rollerinin ele alınması bekleniyor. KDP heyeti daha sonra muhalefetin başını çektiği Değişim Hareketi (Goran) ile bir araya gelecek.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerini Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45 sandalyeyle kazanarak seçimin galibi olurken, eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Değişim Hareketi (Goran) ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti. Mesut Barzani liderliğindeki KDP, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani'yi, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yi aday göstermişti. - ERBİL

Kaynak: İHA