İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nedir?

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan İkbal Gürpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli ve ne iş yapmaktadır?

Sunucu, yazar, bireysel koçluk gibi meslekleri bulunan İkbal Gürpınar Covid-19'a yakalanmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştır. Peki İkbal Gürpınar kimdir? Hayatı, kariyeri nasıldır?

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesidir. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuştur. Liseyi dışarıdan bitirdiği için birçok kadına okuma şevki aşılayıp, binlerce kişinin dışarıdan okumasına vesile oldu. Sunuculuğa 1992 yılında Polis Radyosu'nda başladı. 1994 TRT'de başlayan televizyon hayatı boyunca bir çok projeye imza attı. 2007'den 2015'e kadar KANAL 7'de İkballe Diyar Diyar ve Kabe Yollarında gibi hafızalara kazınan programları sundu.

Okan Üniversitesi & Lhr Danışmanlık'tan 360 yaşam koçluğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mediatörlük, Ortadoğu Amme İdaresi'nden de ithalat-ihracat elemanı sertifikalarına sahip oldu. Son iki yıldır Keçiören Belediyesi Ramazan Programlarını çeşitli televizyonlarda sunmaktadır. Kitapları, şiir, masal albümleri, sanatçı dostlarıyla yaptığı düetlerle milyonlarca kişiye ulaşmaya devam etmekte, bireysel koçluk ve mediatörlük yapmaktadır. Şiir okumak,dünyayı gezmek,rafting-zipline-yamaç paraşütü yapmak,amatör kaptanlık, dalgıçlık hobileri arasında yer almaktadır.

İkbal Gürpınar geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yoğun bakıma alınan Gürpınar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.