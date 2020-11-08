Son dakika haberi: İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

08.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:05
Son dakika haberi: İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sunucunun oğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid-19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek" dedi.

Öte yandan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce korona virüs nedeniyle vefat etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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