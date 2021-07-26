İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı

İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırdı" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırdı" dedi.

Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi bu yıl ilk defa Bilecik'te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfının 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiğini anlatan İl Müftüsü Erhun, "Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı. Bilecik Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi bu yıl ilk defa Bilecik'te 50 adet büyükbaş, 350 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdi. İl merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı" dedi. - BİLECİK

İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı
İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı
İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhtiyaç sahibi 800 aileye kurban etleri ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:51:49. #1.16#

title