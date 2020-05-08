İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri?

Corona virüs günlerinde zor durumda kalan vatandaşlarımız için düşük faizle ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Temel ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Kredi ile ilgili haberler metnimizde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı corona virüs günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız için kolay bir şekilde alabilecekleri kredi imkanı yarattı. Vatandaşlarımızın devlet bankalarından düşük fazile ve 6 ay ödemesiz kredi alınabileceği belirttild. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

KREDİ ŞARTLARI NELERDİR, FAZİ ORANI VE BAŞLANGIÇ VADESİ NEDİR?

Hane halkı geliri 5.000 TL altında olan vatandaşlarımıza sunulacak olan kredi imkanı 6 ay ödeme talep edilmeyecek ve vade 36 aya kadar bölünebilecektir.

KİMLER İHTİYAÇ KREDİSİ ALABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ınkredi başvuruları 1 Nisan'da başladı ve hala devam ediyor. Koronavirüsü nedeniyle ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabilecekler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği vereceklerini açıklamıştı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki 30 ay boyunca 188 lira ödenecektir.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki30 ay boyunca 282 lira ödenecektir.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki 30 ay boyunca 376 lira ödenecektir.

İHTİYAÇ KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vakıbank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atarak krediye olumlu ya da olumsuz dönüş telefonlarına gelecek.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.