Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı - Haberler
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Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir genç, tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan şahsı itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

Salihli'nin Çelikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dayısı H.A. (61) ile birlikte yol kenarında bulunan Çeşme önünde alkol alan İ.B. (38), tuvalet ihtiyacını gidermek için yürüdüğü yolda dengesini kaybedip 30 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştü. Dayısının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ve jandarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan İ.B'yi düştüğü dere yatağından çıkardı. İ.B. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı
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