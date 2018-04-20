İhtiyaç Fazlası Ekmekleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıttılar
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir grup öğrenci, “Ekmeğini İsraf Etme" sloganıyla fırınlarda kalan ihtiyaç fazlası ekmekleri toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir grup öğrenci, "Ekmeğini İsraf Etme" sloganıyla fırınlarda kalan ihtiyaç fazlası ekmekleri toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.
Karakese Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni Sinan Demirci ile birlikte ekmek israfına dikkat çekmek için TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında ilçede bulunan fırınlardan günlük ihtiyaç fazlası ekmekleri toplayarak, önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Öğretmen Sinan Demirci, "Ekmeğini israf etme" sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.
Öğrenciler, 'Ekmeğimizi israf etmeyelim', 'ye, iç ama israf etme', 'ekmeğini atma geleceğini karartma', 'ekmeğini israf etme ülke ekonomini çökertme' gibi sloganlar yazılı tişörtler giyerek evleri tek tek dolaşıp, ev ekonomilerine katkıda bulundu. - HATAY