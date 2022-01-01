İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi - Haberler
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İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmeleri için denetim gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmeleri için denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Eskişehir karayolunda uygulama yapan jandarma ekipleri denetim yaptı. Gündüz başlayan denetimler gece boyunca da devam etti. Durdurulan araçlar tek tek kontrol edilirken, eksiklikleri tespit edilen sürücüler hakkında gerekli cezai işlem uygulandı. Drone ile havadan da denetimlere destek verilirken, özel eğitimli köpeklerde denetimde kullanıldı. Denetimlerle ilgili konuşan sürücüler ve yolcular ise uygulamaları doğru bularak, denetimlerin daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan, uygulamaların gece boyunca devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhsaniye'de jandarma ekipler yılbaşı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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