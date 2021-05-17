İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti

İhlas Haber Ajansı / LOKMAN AKINCI - Haberler | Güncel

İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, ilçe ile kent merkezi arasında toplu ulaşıma sağlayan bir aracın gerekli ekipmanlarını sağlayarak engellilerin kullanması için uygun hale getirdi.

İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, ilçe ile kent merkezi arasında toplu ulaşıma sağlayan bir aracın gerekli ekipmanlarını sağlayarak engellilerin kullanması için uygun hale getirdi. Araç engelli vatandaşların özellikle hastaneye gelip gitmelerinde kullanılacak.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, ilçede yaşayan engelliler için hastane ve özel ihtiyaçlarını karşılamak için bir aracın engelli aracı olarak temin edildiğini kaydetti. Türkmen, "Aracımız salı ve perşembe günleri Afyonkarahisar'a hastaneye gidiyor engelli vatandaşlarımızı götürüyor diğer günlerde burada ki hastaneye ve diğer özel ihtiyaçları varsa onlar için tahsis ettiğimiz şoförümüz ve özel aracımız var. Bu aracımız tamamen engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza da hizmet etmektedir. En büyük engelsizlik 'sevgidir' diyerek biz de sevgimizi katarak engelli vatandaşlarımızı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Aracımız genelde hastane, rapor, ilaç yazımlarında ve evlerinden çıkamıyorlarsa alışveriş, maaş çekimleri gibi bu tür hizmetleri vermekte ve bizi her zaman istedikleri vakit arayabilirler sürekli onların hizmetindeyiz" dedi.

İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti
İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti
İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti
İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN AKINCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Pınar Altuğ Jennifer Lopez
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Turan Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 14:30:19. #1.15#

title