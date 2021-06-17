İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık Kimdir?

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, bir soruşturma ile ilgili olarak ifade vermek üzere gittiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Batman'da açılan başka bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki, İhsan Eliaçık kimdir?

Ünlü yazar İhsan Eliaçık, Batman'daki hakkında açılan başka bir soruşturmada ifade vermediği için gözaltına alındı. Gittiği İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alınan Eliaçık'ın ifadesi alındıktan sonra bu sabah serbest bırakıldı. Bu gelişme üzerine vatandaşlar tarafından merak konusu olan İhsan Eliaçık kimdir, kaç yaşındadır, kitapları nelerdir? İşte, ünlü ilahiyatçının bilinmeyenleri…

İHSAN ELİAÇIK KİMDİR?

İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini hem Kayseri hem de Kırşehir'de karışık olarak tamamlayan Eliaçık, üniversite eğitimini 1985 – 1990 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDEN AYRILDI

İhsan Eliaçık, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmadan bıraktı. O dönem bağımsız yazarlık yapmaya başlayan Eliaçık, Kayseri Gündem, Yeryüzü, Değişim, Kayseri Gündem, Yarın, Zaman, Gerçek Hayat, Söz ve Adalet, Bilge Adam, Sabah, Radikal gibi bir çok dergi ve gazetede yazılar yazdı.

ÇALIŞTIĞI DERGİLER KAPANINCA KENDİ SİTESİNDE YAZMAYA BAŞLADI

4 yıl boyunca Yarın Dergisi'nde, 8 ay Söz ve Adalet Dergisi'nde, Gerçek Hayat Dergisi'nde 2 yıl, haber10.com sitesinde ise 4,5 yıl yazılar yazan Eliaçık, Yarın ve Söz ve Adalet Dergileri kapandıktan bir süre sonra kendi yazılarını kendi web sitesinde yayınlamaya başladı. Eliaçık, bir dönem Karşı Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı.

KIZI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Evli ve 5 çocuk babası olan İhsan Eliaçık'ın kızı Zeynep Eliaçık, 2012 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında bazı banka ve iş yerlerine zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

İHSAN ELİAÇIK'IN KİTAPLARI

56 yaşındaki Eliaçık'ın 1992 ile 2012 yılları arasında yazdığı; İtikat Üzerine, İslam Ve Sosyal Değişim, Devrimci İslam, İslam'ın Yenilikçileri, Adalet Devleti; Ortak İyinin İktidarı, İhyadan İnşaya İslam Düşüncesi, İslam'ın Üç Çağı, Mehmet Akif, Muhammed İkbal, Aliya İzzet Begoviç, Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal, Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir, Daru's-Selam; Evrensel Adalet Ve Barış Yurdu, Gerçek Hayat Dini, Nuzül Sırasına Göre Yaşayan Kur'an; Türkçe Meal-Tefsir (Tek Cilt), Mülk Yazıları I, Hanginiz Muhammed, Mülk Yazıları I+II, Bana Dinden Bahset, Bu Belde, Kur'an'a Giriş, Sosyal İslam gibi toplamda 22 kitabı bulunuyor.