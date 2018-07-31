İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Ölüm Yıl Dönümde Anılacak

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri'nin ölümünün 49'uncu yılı nedeniyle Sivas Belediyesi tarafından mevlit okutulup helva dağıtılacak.

Sivas Belediyesi kentin manevi önderlerinin yeni nesil tarafından tanınması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlk olarak 2015 yılında Şems-i Sivasi Hazretlerinin mevlidini okutan Sivas Belediyesi, 2017 yılında İsmail Hakkı Toprak Hazretlerinin ölümünün 48'inci yılında mevlit okuttu.

Bu sene de 2 Ağustos Perşembe günü öğle namazı önce yine Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okutulacak. Daha sonrası ise İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde helva dağıtılacak. - SİVAS