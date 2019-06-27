İhracat basamaklarını hızla çıkıyor

Deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların dış ticaret şirketleri aracılığıyla ihracata yöneldiği bir dönemde, Adesa Mağazacılık, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı deri saraciye ihracatının yüzde 76'sını da tek başına gerçekleştirdi

Desa Deri'nin ürünlerinin tüm dünyaya ihracatını gerçekleştiren Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. Tic. AŞ, 33 milyon 362 bin dolarlık satış ile deri sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk üç firma arasına girdi.

25 ülkede 180 satış noktasında tüketici ile buluşan ürünler, uluslararası tasarım ekibi tarafından oluşturulan koleksiyonlar Milano, Paris gibi saygın moda haftalarında sergilenerek büyük beğeni görüyor. Desa, aynı zamanda dünyanın birçok lüks markasıyla yıllardan beri süregelen işbirliklerine de hız kesmeden devam ediyor.

Bir önceki yıla göre yüzde 27 artış sağlayarak 2018 yılında 2.3 milyon liralık Ar-Ge yatırımına imza atan Desa Deri, bu yatırımla Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan firmalar arasında 143'üncü sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA