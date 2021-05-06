İHRAÇ EDİLEN SİLİFKE ÇİLEĞİNE TALEP FAZLA

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına devam edilen çilek, ihracatta üreticisinin yüzünü güldürüyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına devam edilen çilek, ihracatta üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan Silifke ilçesinde, açık alanda çilek hasadı devam ediyor. 2019 yılında aldığı coğrafi işaret tescil belgesiyle markalaşan Silifke çileği, ihracatta taleplere yetişemiyor. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Silifke çileği coğrafi tescil işaretini aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından daha çok talep almaya başladı. Şu anda 15-20 ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatta taleplere yetişemiyoruz. Genelde Rusya, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelere ve Arap yarımadasına kargo uçağı ile ihracat yapıyoruz. Bu yıl üretici anlamında verimli bir yıl. Rekoltemiz bu yıl biraz düşük ama ihracat anlamında memnunuz. Üreticinin iyi para kazandığı bir yıl. Silifke çileği üreticisi, ülke istihdamına ve ekonomisine, Ticaret Odası'na da büyük katkı sağladı. Yurt içinde pazarların kapanması bize ürünlerin yüzde 60'ının pazarlar aracılığı ile tüketiciye ulaştığını öğretti. İhracat sayesinde bu sene Silifke çiftçisinin yüzü gülüyor" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı