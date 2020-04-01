İhlas Vakfı'ndan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü ile İhlas Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek verdiğini duyurdu.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü ile İhlas Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek verdiğini duyurdu.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü ile "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır." Hadis-i Şerifini kendisine rehber edinen İhlas Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek verdiğini duyurdu.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasıyla 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' mesajı verdi ve STK'ların ihtiyaç sahiplerine destek olduğunu ifade etti. İhlas Vakfı olarak bizlerde Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımıza Türkiye genelindeki 32 öğrenci yurdumuzun bulunduğu merkezlerde Gıda Kolisi dağıtım organizasyonları gerçekleştireceğiz. Hayırseverlerin bağışları ile rahmet, bereket afv ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'te de yurt içinde ve yurt dışında dağıtacağımız Ramazan Gıda Kolileri ve tertipleyeceğimiz İftar sofraları ile binlerce müslümanın duasını almak için seferber olacağız. Savaş, terör ve kuraklık sebebi ile çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Filistin-Gazze, Somali, Sudan, Çad, Uganda ve Afganistanlı Müslümanlara hayırseverlerin yardımlarının (Ramazan Gıda Kolileri) ulaştırılması noktasında çalışmalara bugünden itibaren hız verdik. Türkiye'de 32 İhlas Vakfı Yurdumuzun bulunduğu şehirler ile yurt dışında Filistin-Gazze, Somali, Sudan, Çad, Uganda ve Afganistan'da Gıda Kolisi yardımı yapılacak olan fakir ve ihtiyaç sahibi Müslümanların tespit edilmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu karanlık günlerin ülkemizden ve dünyadan bir an önce def'ü ref olması için dua ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA