İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında kan bağış kampanyası gerçekleşti
İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında bağış kampanyası gerçekleşti.
İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında bağış kampanyası gerçekleşti. Bir günde 50 ünite kan toplantı.
İhlas Kuzuluk Kaplıcal Evlerinde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan vekili ve Kızılay Akyazı şube başkanı Mustafa Birincioğlu, İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Genel Müdür Yardımcısı Yunus Arvas, Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı katıldı.
Bir gün süren kampanyada 50 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan bağışının öneminden bahsetti. - SAKARYA