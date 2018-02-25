Ihlara Vadisi'nde "Bağımlı Olma Özgür Ol" Yürüyüşü

Aksaray'da, "Bağımlı Olma Özgür Ol" projesi kapsamında bir araya gelen 400 kişi, Ihlara Vadisi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Kentte yayın yapan Aksaray FM radyo kanalının öncülüğünde Aksaray Valiliği, Belediye, Aksaray Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği "Bağımlı Olma Özgür Ol" projesi kapsamında yaklaşık 400 kişi, Ihlara Vadisi'nde yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için de dua etti.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerle bağımlılığa dikkati çekmek için 14 kilometrelik doğal güzelliklere sahip Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Gençliği tehdit eden, bağımlılık yapan tüm unsurlara karşı mücadele ortaya koyduklarını belirten Doğan, "Özellikle hedef kitlemiz olan gençlerimizi doğal güzellikleri olan Ihlara Vadisi'ne davet ettik. Oldukça ilgi gören bu yürüyüş sayesinde ilk defa bölgeyi gören, gezen gençlerimizle güzel bir gün geçirdik, onların tabiatla, doğa ile baş başa olmalarını sağladık. İnşallah tüm gençlerimiz spor ve bu tür sosyal etkinlikler sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durur." diye konuştu.

Aksaray FM radyosu sahibi Abdulkadir Ay ise hazırladıkları projeye destek veren kurumların katkıları ile bağımlılık konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Yürüyüş programını özellikle gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Ay, "Gençlerimizi buralara çekmek istiyoruz. Eğer buraları görür, doğa ile baş başa kalırlarsa eminim ne uyuşturucuya bulaşırlar ne kötü alışkanlıkları olur. Doğayı severler, insanı severler, vatanı severler." dedi.

Yürüyüşe katılan Aksaray Üniversitesi öğrencisi Melike Koçak, gençlerin uyuşturucu ve özellikle sigaradan uzak durmalarını istediğini vurgulayarak, düzenlenen etkinlik sayesinde ilk defa vadiyi görme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Yürüyüşe, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Göze, Ihlara Belediye Başkanı İsmail Yılmaz, Aksaray İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, spor kulüpleri dernekleri, taraftar grupları ile İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.