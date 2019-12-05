Ihlara Vadisi, beyaza büründü

05.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Vadinin kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya'nın başlangıç noktasında bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. 349 basamakla inilen 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte vadide ziyaretçileri etkileyen manzara oluştu.

Kaynak: DHA