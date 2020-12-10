İHH Zonguldak'tan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 28 ton kömür yardımı

Yardım tırından detaylar

İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı'nın açıklaması - Zonguldak

İHH tarafından Suriye için "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 28 ton kömürü taşıyan tır Zonguldak'tan yola çıktı.

Kargo sahasında gerçekleştirilen uğurlama programında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı İl Temsilcisi İlyas Yazıcı, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, doğal afetler ile siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında hayatına devam ettiğini belirtti.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu dikkati çeken Yazıcı, "Yaklaşık 10 yıldır zulüm içerisinde yaşayan Suriye'deki insanların ihtiyaçlarını karşılama boyutunda bir nebze de olsa yardım etmek amacıyla yardım tırımız yola çıkacak. Kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle de oluşturduğumuz bu hayır kervanında inşallah herkes şahit olacak. Rabbimiz oradaki insanların sıkıntılarını bir an evvel gidersin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan