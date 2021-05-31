İHH öncülüğündeki STK'ler, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde Mavi Marmara saldırısını protesto etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde Mavi Marmara saldırısını protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde Mavi Marmara saldırısını protesto etti.

İHH'nin da arasında olduğu bazı STK'ler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısının 11'inci yılı dolayısıyla Çankaya'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice "Filistin'de Siyonist Soykırıma Son" yazılı pankart asılı darağacını konut önüne koyan göstericiler adına İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan açıklama yaptı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Sinan, dünyanın herhangi bir yerinde 40 çocuğun katledilmesine sessiz kalınamayacağını ancak konu Filistin olunca kimsenin sesini yükseltmediğini kaydetti.

Sinan, "Bizler bunun bir zulüm olduğunu buradan haykırıyoruz ve son nefesimize kadar bundan vazgeçmeyeceğiz. Bunu 4 dilde pankartımıza yazdık. En altına İbranice yazdık ki siyonistlerin gözleri kördür iyi görsünler diye. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulduğunda bu konut da bir soykırım müzesi olacak." ifadelerini kullandı.

Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralananlar arasında bulunan Ali Ekber Yaradılmış ise 11 yıl önce kutsal bir amaçla şerefli bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Milyonlarca Filistinli zulüm altında inim inim inlerken sessiz kalmazdık, bu yüzen oraya gitmemiz gerekiyordu ve gittik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan