İHH, Moritanya'da 210 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Moritanya'da 210 hisse kurbanı keserek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Moritanya'da 210 hisse kurbanı keserek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurban bağışlarını bu yıl Türkiye ile birlikte 65 ülkeye ulaştırmayı amaçlayan ve "Kurbanla Hatırla" sloganıyla harekete geçen İHH, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da da kurban kesim faaliyeti yürüttü.

Ülkenin başkenti Nuakşot'ta 210 hisse kurban, İHH ekiplerinin gözetiminde kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

"Kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdık"

İHH Moritanya kurban programı sorumlusu Emre Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den aldıkları kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Kurban kesiminin yanısıra Moritanya halkının ihtiyaçlarını tespit çalışmaları da yaptıklarını belirten Yerli, yetim aileleri de ziyaret ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir