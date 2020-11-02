İHH İnsani Yardım Vakfı 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde
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İHH İnsani Yardım Vakfı 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde

02.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:00
İHH İnsani Yardım Vakfı 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İzmir'deki depremin ardından yapılan çalışmalara, 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle destek verdiklerini belirterek, "Bir canlıyı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak olduğunu biliyoruz, böyle inanmış insanlarız." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İzmir'deki depremin ardından yapılan çalışmalara, 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle destek verdiklerini belirterek, "Bir canlıyı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak olduğunu biliyoruz, böyle inanmış insanlarız." dedi.

İzmir'deki deprem bölgesinde, AA muhabirine açıklama yapan Aydın, enkazlarda yürüttükleri çalışmalar sırasında birçok canlıya ulaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Umutların hala kaybedilmediğini ifade eden Aydın, "Bir canlıyı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak olduğunu biliyoruz, böyle inanmış insanlarız. Bu duyguyu hep beraber yaşıyoruz. Canlı bulduğumuzda çalışanlarımızın morali, motivasyonu artıyor ve sahada tüm gayretleriyle çalışıyorlar. Bir canlı bulunduğunda büyük sevinç yaşanıyor. İnsanlar alkışlarla, dualarla bu sürece hamdediyorlar. Bu bizim motivasyonumuz." diye konuştu.

Ekibin elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Aydın, afetin üzerinden 70 saatin geçtiğini, hala umutlarını devam ettirdiklerini aktardı.

Her an umut yeşertici haberlerin gelmeye de devam ettiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de İnsani Yardım Vakfı olarak çalışmayı sürdürüyoruz. Şu anda 32 ilden 287 arama kurtarma ekibiyle sahadayız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Arama kurtarma botumuzu ve dalgıçlarımızı da getirmiştik. Hamdolsun ihtiyaç olmadı. Gezici aşevimizi getirdik, hazırda bekliyoruz, ihtiyaç halinde onu da değerlendireceğiz. Sıcak yemeklerimizi tırlarla dağıtıyoruz. Çadırlarda insanların ihtiyaçlarına yönelik bez, hijyen seti, su gibi malzemeleri dağıtıyoruz. Arama kurtarma köpeklerimiz de sahadalar. Afet ve afet sonrası bilinçlendirme çalışmalarına da önem veriyoruz. Aileler umutla bekliyorlar biz de onlara güzel haberler vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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