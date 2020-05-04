İHH'dan emniyet mensuplarına sahurluk ikramı

İHH İnsani Yardım Vakfı, motorize ve off-road ekibiyle birlikte İstanbul'un çeşitli bölgelerinde görev yapan emniyet mensuplarına sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sahurluk ikramında bulundu.

İHH İstanbul Arama Kurtarma Gönüllü Motorize ve İHH Gönüllü Off-Road ekibi, şehir genelinde görev yapan emniyet mensuplarına sahurluk ikramında bulundu. 15 motor, 11 off-road aracı ve diğer binek araçlarının katıldığı dağıtımda 5 bin kişiye sandviç, su, meyve suyu, kek ve maske ulaştırıldı. 80 kişinin görev aldığı 3 günlük dağıtımla birlikte İstanbul'un 39 ilçesinde de faaliyet yürütüldü. Emniyet mensuplarının yanı sıra sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar da unutulmadı ve onlara da yardımlardan ulaştırıldı.

"Eğer Allah için yardımlaşırsak…"

Ekiplerin dağıtıma çıkmasının hemen öncesinde İHH Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, daha önce de sağlık çalışanlarına vefa için onlara hediye paketi ulaştırdıklarını hatırlattı. Tüm Türkiye'de 81 il teşkilatı ve taşra teşkilatlarıyla birlikte bu çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Durmuş Aydın, bu yardımlarla birlikte birliğe ve beraberliğe katkı sağlamayı umduklarını ve Ramazan sonunda çifte bayrama ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

"2020 yılının başından itibaren gündemimize giren koronavirüsle birlikte başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda burada görmüş olduğunuz ekiplerimiz, bu akşam İstanbul'da bulunan kolluk kuvvetlerimiz ve emniyet mensuplarımıza bazı hediye paketlerini ulaştıracaklar. İHH olarak bildiğiniz üzere bu Ramazan'da çalışmalarımızı erkene aldık. Tüm Türkiye'deki çalışmalarımızda gıda ve hijyen paketlerini dağıtmaya başladık ve bunu sürdürüyoruz. Daha önce nasıl 30 hastanede 20 bin sağlık çalışanımıza hayırseverlerimizin destekleriyle hediye paketleri ulaştırmışsak, Ramazan ayının bereketiyle onların yanlarında olduğumuzu hissettirmişsek aynı şekilde bugün de motorize ve off-road ekiplerimizle güvenlik güçlerimize hediye paketlerimizi dağıtacağız. Allah için yardımlaştığımızda rahmet ve bereketin bizlerin üzerinde olacağına inanıyoruz. Umudumuz da bu rahmetle birlikte Ramazan sonunda çifte bayrama ulaşırız."

Kaynak: Bültenler