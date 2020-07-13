İHH, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak belirledi
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İHH, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak belirledi

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak açıkladı.

13.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:15

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak açıkladı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, vakfın bu yılki kurban organizasyonunu "Kurban Rahmettir" sloganıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban projesini hayata geçiren İHH'nın, 28 yıldır onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırdığı anlatıldı.

Çeyrek asrı aşan süredir kurban organizasyonu yapan İHH'nın bu bayram kurban bedelini yurt içinde ve yurt dışında 900 lira olarak belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor."

54 ülkede kurban bağışı yapılacak

Açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, 2020 yılı kurban çalışması kapsamında Türkiye ile 54 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracağı ifade edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerinin, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İHH, yurt içinde insani yardım dernekleri ile yurt dışında temsilcilik ve partner kurumlarıyla birlikte çalışmaları gerçekleştirecek. Koronavirüs nedeniyle gidilecek ülkelerdeki sağlık durumu dikkate alınacak. Gidilecek ülkelerde kimi ekipler saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri ülkelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak."

Açıklamada, vakfın kurban organizasyonunda önceliğin mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksullukla mücadele eden bölgeler, yetimhaneler, okullar, hastaneler ile yaşlılar, kimsesizler ve dullara verileceği vurgulandı.

Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan'ın ön planda tutulacağı ifade edildi.

6 kıtada kurban organizasyonu

Açıklamada, kurban organizasyonunun gerçekleştirildiği bölgeler şöyle sıralandı:

"Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan (Gürcistan ve Acara). Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova). Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Eswatini, Mozambik, Liberya, Cibuti. Orta Doğu: Yemen, Filistin (Batı Şeria), Irak, Lübnan, Suriye. Asya: Bangladeş, Pakistan (Pakistan ve Doğu Türkistan), Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Myanmar (Arakan). "

Vakfın kurbanlıkları nasıl kestiğine ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurbanlıklar, İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır. Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekalet sahiplerine iletilir."

Açıklamada, hayırseverlerin, bağışlarını, İHH merkezlerine giderek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabileceği aktarıldı.

İHH, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak belirledi

Kaynak: AA

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