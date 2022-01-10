İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz hafta ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismi bildikleri söyledi.

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci...

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyla medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozdu.

ÇIKAN HABERLERİ UMURSAMIYORLAR

Ünlü çift, ihanet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmediklerini gözler önüne serdi.

Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlenmişti. Çift, erkek bebek bekliyor.